Следственный комитет возбудил уголовное дело после ночной атаки ВСУ по приговору Луганска.

Противник атаковал БПЛА поселок Юбилейный в Луганске. В результате атаки погибли и пострадали спящие в многоквартирных домах мирные жители. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, погибли три человека, пострадали шесть, включая ребенка. Под завалами могут находиться еще люди, поисковая операция продолжается.

Дела возбуждены по двум статьям Уголовного кодекса - об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества. В настоящий момент СК занимаются установлением точного числа потерпевших и классификацией примененного противником БПЛА.