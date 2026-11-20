Оксана Фандера считалась одной из самых красивых актрис в отечественном кинематографе. Однако в последнее время ее совсем не видно.

Несколько лет назад Оксана Фандера ушла в тень, поставив на паузу карьеру. Более того, известная актриса покинула Россию. В настоящее время она живет в Грузии. Рядом с ней постоянно находится лишь ее любимая собака. Впрочем, сейчас у Оксаны случилось пополнение.

Об этом сообщила актриса в своем официальном телеграм-канале. Фандера рассказала, что обзавелась котенком. Причем кошечка, по ее словам, сама к ней прибилась. "Пришла сама, с ноги открыла дверь. И что теперь… Знакомьтесь: Парадная. Сокращенно - Пара", - объявила актриса.

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Фандера опубликовала фотографии очаровательной, по мнению поклонников в Сети, кошечки. На снимках видно, как любимая собака актрисы знакомится с котенком. Собака старается держаться на безопасном расстоянии и осторожно принюхивается к новому члену семьи.

А вот супруга, актера Филиппа Янковского, рядом с Оксаной не наблюдается. Ранее появились слухи, будто артисты тихо и тайно расстались. Дело в том, что Фандера с недавних пор живет в Тбилиси, а ее муж остался в России. Теперь, судачат в Сети пользователи, каждый из актеров живет своей жизнью.

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