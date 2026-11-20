Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе выступили на сцене. Вот только все внимание общественности досталось бэк-вокалистке известного артиста Хатуне Романовской.

Все началось с того, что в Сети распространилось видео с выступления Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Супруги исполнили легендарную песню "Притяженья больше нет". Ролик был снят в таком ракурсе, что в фокусе оказалась и бессменная бэк-вокалистка артиста Хатуна Романовская.

Именно ей и досталось почти все внимание комментаторов в Сети. Для начала они отметили, насколько сексуальна и привлекательна Хатуна, сравнив ее с Альбиной. Другие интернет-пользователи высказали мнение, что Романовская гораздо ярче "бледной моли" Джанабаевой, и посетовали, что зря бэк-вокалистку "задвинули" в сторону. Третьи фанаты же, наоборот, заявили, что Хатуна, даже будучи "сбоку припеку" все равно смогла перетянуть внимание на себя, чем явно побила супругу Валерия Меладзе.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Ранее Хатуна Романовская на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" заявила, что удаляет оскорбительные комментарии, причем не только в свой адрес, но и в адрес Валерия Меладзе.

"Это моя страница. И здесь никогда не будет оскорблений в мой адрес. Здесь также не будет оскорблений в адрес Валерия Меладзе — большого артиста и уважаемого человека. Я горжусь тем, что много лет работаю в его команде, и не позволю грубо высказываться здесь в его сторону или в сторону его семьи. Здесь также нет места профессиональным оскорблениям и нападкам на других артистов. И здесь нет политики", - подчеркнула певица.

Она допустила, что могла бы оставить негативные отзывы ради охватов, но ей это не надо. По словам Хатуны, для нее важнее "мир, уважение и спокойствие".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>