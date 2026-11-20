Пересадка должна помогать комнатным растениям расти и развиваться. Свежая почва, просторный горшок и новые питательные вещества — казалось бы, все идет на пользу. Однако иногда после такой процедуры цветок начинает чахнуть: листья желтеют, рост замедляется, а корни загнивают. Чаще всего причина кроется в распространенных ошибках, которые цветоводы допускают при пересадке.

Слишком плотная почва

Для нормального развития корням необходимы не только влага и питание, но и доступ воздуха. Если грунт слишком тяжелый, после нескольких поливов он уплотняется и превращается в мокрый ком.

Чтобы избежать этого, почву нужно делать рыхлой. В нее можно добавлять перлит, вермикулит, цеолит, мелкий керамзит и другие компоненты, улучшающие воздухопроницаемость.

При этом важно учитывать особенности растения. Например, суккулентам и влаголюбивым тропическим цветам требуются разные почвенные смеси.

Слишком большой горшок

Многие выбирают емкость с запасом, рассчитывая, что следующая пересадка понадобится нескоро. Но слишком просторный горшок способен навредить растению.

Дело в том, что земля, которую еще не освоили корни, долго остается влажной после полива. Из-за этого повышается вероятность загнивания корневой системы. Новый горшок лучше выбирать лишь немного больше предыдущего. Обычно достаточно увеличить диаметр на пару сантиметров.

Повреждение корней при пересадке

Еще одна частая ошибка — попытка полностью очистить корни от старого грунта. Если цветок здоров, такая процедура обычно не нужна. Чем сильнее повреждаются корни, тем сложнее растению восстановиться после пересадки.

Гораздо безопаснее сохранить земляной ком и осторожно перенести его в новую емкость. Исключение составляют случаи, когда обнаружена гниль. Тогда потемневшие, размягченные и поврежденные участки необходимо удалить.

Посадка в кашпо без отверстий

Декоративные кашпо выглядят красиво, но не всегда подходят для непосредственной посадки растений. Если на дне нет отверстий, лишняя вода остается внутри и постепенно скапливается. Даже слой керамзита не способен полностью решить эту проблему.

Лучше использовать обычный цветочный горшок с дренажными отверстиями, а затем поставить его в декоративное кашпо. После полива скопившуюся воду следует обязательно сливать.

Забитые дренажные отверстия

Даже наличие отверстий на дне не гарантирует хорошего оттока воды. Если они слишком маленькие, забиты землей или перекрыты плотным материалом, влага будет задерживаться в горшке. Чтобы избежать переувлажнения, необходимо следить, чтобы дренажные отверстия оставались свободными.

Правильно подобранный горшок, рыхлый грунт и бережное обращение с корнями помогут растению легче перенести пересадку. Если избежать этих пяти ошибок, комнатные цветы получат комфортные условия для дальнейшего роста.