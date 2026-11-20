Здания посольств европейских стран пострадали во время массированного ночного удара российских войск по Киеву. Повреждены посольства Нидерландов и Австрии, взрыв прогремел рядом со шведской миссией. Посол Евросоюза на Украине заявила, что, якобы, в последний момент спаслась от дрона.

В Гааге и Стокгольме, а также в Брюсселе устроили по этому поводу истерику. Глава евродипломатии Кая Каллас вызвала российского представителя. Как написала она в соцсети X, пока Путин шел по красной дорожке в Шэньчжэне, российские удары обрушились на Киев, повредив здания нескольких посольств. В ответ, по словам Каллас, Брюссель продолжит наращивать помощь Украине и усиливать давление на Россию. Это, по мнению евродипломата, должно положить конец этой войне.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал болезненный ответ на удары по Крымскому мосту. В конфликт, как подчеркнули российские дипломаты, вовлечены и Нидерланды – по мосту били ракетами Ruta голландской компании Destinus. Кроме того, МИД России неоднократно призывал иностранные посольства покинуть Киев из-за высоких рисков.