Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретились в Душанбе.

Главы государств обсудили работу российской военной базы в Таджикистане, вопросы региональной безопасности, товарооборот и двустороннее сотрудничество, передает РИА Новости.

"У нас будет возможность, уже вне рамок ОДКБ, поговорить по вопросам региональной безопасности, функционирования нашей военной базы", - сказал Путин.

Путин прибыл в Таджикистан ночью после визита в китайский Шэньчжэнь, где проходил саммит АТЭС.