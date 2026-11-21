Сегодня суббота, 21 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 40 дней.

При выборе новогодних украшений и аксессуаров важно учитывать не только форму и размер, но и настроение года, материал и модные тренды.

В год Красной Огненной Козы лучше всего украсить себя массивным и ассиметричными украшениями – крупные браслеты, скульптурные серьги, броши и каффы. Не бойтесь экспериментировать и проявить самовыражение.

Также в тренде будет многослойность и смешение металлов – носить золото с серебром больше не считается моветоном.