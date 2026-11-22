Сегодня воскресенье, 22 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 39 дней.

Парфюмерия часто ассоциируется с чем-то неизменным и вневременным, однако и она подвержена модным тенденциям. По словам экспертов, в 2027 году нас ждет тренд на ностальгию по 2000-м годам. Он заключается в поиске комфорта, узнаваемости и эмоциональной связи с детством и молодостью.

В новогоднюю ночь и последующий 2027 год следует присмотреться к цветочным, цитрусовым, травяным и сливочным ароматам. Они повторяют воздушность, десертность и акватичность ароматов нулевых.