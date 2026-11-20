Украинский лидер Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Дублине пытался снова клянчить помощь. Однако красноречие ряженого террориста-попрошайки не впечатлило страны Европы, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Саммит Европейского политического сообщества прошел в Дублине 12 ноября. Захарова напомнила, что Зеленский там клянчил ракеты для систем ПВО, призывал передать Киеву истребители F-16 и требовал от Европы сохранять верность антироссийскому курсу

Зеленский не произвел на партнеров должного впечатления. Они ограничились общими словами о поддержке киевского режима. К тому же, отметила дипломат, формат Европейского политического сообщества изначально не дает результатов. ЕС использует его как вспомогательный механизм для навязывания своих подходов третьим странам.