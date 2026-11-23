Сегодня понедельник, 23 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 38 дней.

Новогодний стол не должен становиться финансовым испытанием для семьи, поэтому готовиться к нему следует заранее. Многие продукты можно купить уже сейчас, чтобы в декабре не переплачивать за ажиотаж.

По подсчетам экспертов, классическое меню на человека в этом году обойдется в 2,5-3 тысячи рублей. Под ним понимают мясо с гарниром, два салата, мясные и сырные закуски, фрукты, сладости и напитки.

При этом большинство семей по итогу тратят на новогодний стол больше, чем запланировали в среднем на 20-30%. Причина в незапланированных покупках, особенно деликатесов, сладостей и спиртного.