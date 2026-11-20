Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил мировых судей с 25-летием мировой юстиции столицы. В мегаполисе создано более 470 судебных участков. При этом Москва продолжает строить и обновлять здания судебных участков, сообшается на официальном сайте мэра столицы.

"Четверть века назад в столице был создан институт, сделавший отправление правосудия более доступным для москвичей. И сегодня мировая юстиция — ключевое звено судебной системы города. Здесь ежегодно рассматривают миллионы административных, гражданских и уголовных дел, обеспечивают надежную защиту прав граждан и помогают находить справедливое решение в самых разных жизненных ситуациях. За минувшие годы многие мировые судьи впоследствии продолжили свой путь в системе федеральных судов. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и сильных профессиональных традициях столичной судебной системы. Правительство Москвы уделяет большое внимание созданию комфортных условий для работы мировой юстиции", - говорится в телеграмме мэра Москвы.

В марте этого года Сергей Собянин открыл после реконструкции сразу два здания для мировых судей. В новых условиях заработали свыше 20 участков.