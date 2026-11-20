В новом сезоне проекта "Зима в Москве" бизнес получит поддержку в продвижении. Проект объединит бизнес в рамках спецпроекта "Время возможностей", сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В новом сезоне проекта "Зима в Москве" вновь будет действовать спецпроект "Время возможностей", который позволит предпринимателям рассказать о своем бизнесе широкой аудитории и привлечь клиентов. Они смогут провести бесплатные мероприятия, предложить скидки и акции на своих площадках, познакомив таким образом жителей со своими товарами и услугами и дав им повод прийти снова, а город поможет в продвижении", - говорится в сообщении.

Как отмечается на портале, во время летнего сезона к спецпроекту присоединились более 2,5 тысячи предпринимателей, которые подготовили почти шесть тысяч специальных предложений.

"Самыми активными стали владельцы магазинов, кафе и ресторанов, а также предприятий сферы услуг. В спецпроекте также участвовали работники сфер красоты, культуры, спорта, образования, творчества и гостиничного бизнеса. Для многих участие в спецпроекте стало традицией: предприниматели отмечают приток новых клиентов, рост посещаемости и выручки", - сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что главную праздничную ель проекта "Зима в Москве" наряжают на Манежной площади. На дереве появились новые игрушки.