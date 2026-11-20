Накануне, 19 ноября, модель Анастасия Решетова вышла замуж. Ее избранником стал Валерий Цвек.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" новобрачная опубликовала фотографии с торжественного мероприятия. Роспись состоялась в Барвихе. В ЗАГСе, помимо жениха и невесты, присутствовал маленький сын Анастасии Ратмир, которого модель родила от рэпера Тимати.

Устраивать грандиозное торжество влюбленные не стали. Более того, и на регистрации не было замечено людей. В комментариях в Сети многие поклонники неоднозначно отреагировали на новость. Одни фанаты порадовались за Анастасию и пожелали ей счастливой семейной жизни, но нашлись и те комментаторы, кто посочувствовал ей.

"Вот она попала!", "Зачем вышла замуж? Могла бы и так жить", "Что-то я не рада за Настю", "Как бы не хотела, не могу поздравить со свадьбой, простите", "Вы видели, кто ее муж? Что о нем пишут в Сети? Ну и с чем поздравлять?" - высказались некоторые интернет-пользователи.

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Известно, что избранником Анастасии Решетовой стал Валерий Цвек. Именно от него модель ждет ребенка. Поначалу она тщательно скрывала личность возлюбленного. Впрочем, и сейчас Настя предпочитает его лицо не показывать. Однако в Сети об избраннике модели ходит весьма неоднозначная информация.

Якобы Валерий Цвек предприниматель из Донецка, которого многие СМИ называют аферистом и альфонсом, приписывая ему романы с Ириной Чигиринской и Аленой Шишковой. Ходят слухи, что он должен миллионы разным влиятельным людям.

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