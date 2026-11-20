Яна Рудковская призналась, что у ее среднего сына Саши, которого она ласково называет Гном Гномыч, сейчас не самые простые времена. 13-летний спортсмен столкнулся с кризисом, который требует максимальной вовлеченности и терпения.

По словам Рудковской, Саша делает свои первые серьезные шаги в большом спорте, нагрузка с каждым днем все выше. Да к тому же он недавно получил травму, сейчас восстанавливается. Все это накладывается на особенности подросткового возраста, характер юноши заметно меняется.

"Он стал подростком, у него очень сейчас противоречий – он все знает, все умеет… Много времени уделяем учебе, восстановлению (у него была травма). Я его успокаиваю, мы с ним общаемся. Подростки – это сложно, особенно мальчики", — поделилась Яна с журналистам во время светского выхода на премии журнала OK! "Больше чем звезды".

Продюсер не скрывает, что основная часть ее времени уходит на поддержку Гном Гномыча. Но Рудковская старается уделять внимание как старшим Андрею и Николаю, так и младшему Арсению. Так, на днях Яна сходила на концерт с сыновьями от Виктора Батурина.

"Сейчас мы были на Егоре Криде, он меня пригласил, еще меня пригласили с моими старшими детьми на Pharaon, потом мы с ними сходим еще на Филиппа Киркорова, я еду с ними на Диму Билана в Санкт-Петербург. Не надо никого жалеть, у них все хорошо", — добавила продюсер.