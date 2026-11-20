Громкие заголовки о ядерном чемоданчике Путина – дело рук какого-то неопытного журналиста. Кейс всегда сопровождает президента России в поездках и раньше не привлекал особого внимания, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на ядерный чемоданчик в руках помощника президента России на мероприятиях во время визита Владимира Путина в Китай. По словам Пескова, он с ним всю жизнь летает и не делает никаких заголовков.

Представитель Кремля также прокомментировал информацию о возможном визите в Москву чиновников Евросоюза. Песков отметил, что точных сроков их прибытия в российскую столицу пока нет. Россия пригласила представителей ЕС в столицу, чтобы понять их позицию для продолжения диалога по украинскому урегулированию, передает ТАСС.