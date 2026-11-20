Удары по объектам ВСУ начались накануне вечером и продолжались почти до полудня пятницы. Четыре волны с промежутком не больше часа. И этот налет был одним из самых мощных за все время СВО. По предварительным подсчетам экспертов, российские войска выпустили по инфраструктуре противника 29 баллистических и 20 крылатых ракет, а также почти 400 реактивных беспилотников. Атакованы мосты – многие из них сейчас заблокированы. А также заводы, сухогрузы, морские порты. Основной удар пришелся на объекты ВСУ в Киеве. Часть города обесточена – нет электричества. На дорогах многокилометровые пробки. Перебои с подачей воды.

В списке пораженных целей еще как минимум 15 объектов. В том числе заводы, где собирали комплектующие для баллистических ракет, локомотивы, железнодорожные и электростанции, обеспечивавшие военные предприятия. Причем, треть целей находилась в глубоком тылу – Львове, Житомире, Ивано-Франковске, Тернополе.

Залпы гаубиц, реактивных установок. С воздуха - непрерывные атаки дронами. Это батареи группировки "Север" обрушили на бандеровцев в поселке Боровая сотни мин и снарядов. В первую очередь, бойцы снесли пункты управления беспилотниками, станции радиоэлектронной борьбы и антенны связи. То есть все то, что мешало бы продвижению внутри кварталов.

После мощной артподготовки наши бойцы смогли прорваться к центру и закрепиться. Момент для удара - самый подходящий. У противника в поселке только изрядно потрепанные остатки двух бригад и мобилизованные. То есть контингент, готовый сбежать при первой возможности.

И такие же наспех укомплектованные из новобранцев подразделения сейчас пытаются сдержать натиск наших войск в городке Белозерское, в ДНР. Сегодня вся промышленная зона в Белозерском уже под контролем российских войск. Противник сопротивляется. Но это скорее разрозненные очаги, чем организованная оборона.