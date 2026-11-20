В Москве на Славянской площади открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому. Её установили на фасаде здания, где в 1920-е годы располагался Высший совет народного хозяйства СССР.

Дзержинский был его председателем в течение двух лет, став одним из идеологов советской индустриализации. Выступая на торжественной церемонии, глава Военно-исторического общества Владимир Мединский призвал вместо сноса памятников пытаться понять эпоху и государственных деятелей, которые были преданы своему Отечеству.

"Я бы не стал сейчас давать оценки, спорить, насколько верны были их идеи. Но точно можно оценить их искренность, их веру и их способность работать не покладая рук. Открытие подобного рода мемориальных, то есть от слова "memory" – памятных досок – это очень благое дело. Это наша память. Это надежда на то, что мы научимся правильно относиться к нашей великой истории и к нашим выдающимся соотечественникам", - отметил Владимир Мединский.