Золотые купола, белокаменные колонны и богатый архитектурный декор. После научной реставрации Елоховский собор вновь предстал во всем своем великолепии.

"Сегодня мы закончили реставрацию главного храма Москвы. Это собор Богоявления Господня в Елохове, Елоховский собор, в котором в свое время крестился Александр Сергеевич Пушкин. Это действительно один из самых знаменитых соборов Москвы. За последние столетия не было ни разу здесь проведено научной реставрации", - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Сложная и кропотливая работа по обновлению храма началась в прошлом году. Купола покрыли сусальным золотом, и теперь они сияют даже в пасмурную погоду. Отреставрировали и главное украшение колокольни – позолоченные часы, ориентированные на четыре стороны света.

В плачевном состоянии были фасады собора. Специалисты особое внимание уделили архитектурным деталям из белого камня. Изначальный облик основания и колонн долгие годы скрывался под штукатурным покрытием и слоями краски. Их бережно расчистили. Восстановили и лепной декор колонн - капители.

"Огромная работа была проведена по спасению этого намоленного места. Сегодня исполняется 80 лет нашему патриарху, он патриарх не только Всея Руси, но и Москвы, это его главный храм. Одновременно мы закончили ремонт и Храма Христа Спасителя, главного Храма нашей страны. Таким образом, своеобразный подарок нашем патриарху, Дай Бог ему долголетия и активной жизни на благо нашей страны и Москвы", - сказал Собянин.

За три года специалистам удалось полностью обновить внешний вид Храма Христа Спасителя, который теперь вновь сияет во всей своей красе.