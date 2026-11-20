Еще недавно 51-летний Алексей ел с трудом, терял в весе, а каждый шаг приносил боль. О том, что поражена печень, даже не догадывался. Говорит, сначала просто появилась аллергия, насморк и зуд.

У мужчины диагностировали рак прямой кишки. Проводить операцию было невозможно. Врачи назначили курс химиотерапии. Такая перспектива Алексея не устроила, мужчина начал ходить по врачам и искать варианты. За его тяжёлый случай взялись в Сеченовском университете.

"Была выполнена гемигепактоктамия с правой стороны, то есть удалена правая анатомическая сторона печени и резекция оставшейся части печени. Такая тактика является единственно правильной, она должна быть стандартом лечения больных. Вторая линия лечения химеотерапии - она всегда более токсична и всегда менее эффективна, было бы ошибочным шагом", - пояснил Алексей Котельников, профессор кафедры госпитальной хирургии №2 Сеченовского университета.

Операция прошла успешно. Хирурги удалили и первичную опухоль, и метастазы. Уже через несколько дней Алексей пошёл на поправку. Говорит, что теперь может легко обойти Лужники. В клинике госпитальной хирургии отмечают: опыт лечения таких сложных случаев накоплен большой. И именно хирургия в сочетании с современной лекарственной терапией даёт шанс тем, кого ещё недавно считали безнадёжным. Главное — не опускать руки.