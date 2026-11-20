Этому дому на Зеленом проспекте уже 70 лет. Его построили в 1954-м по индивидуальному проекту. И вот недавно он дождался капитального ремонта. Первым делом отмыли фасад. Потом взялись за кирпичную кладку: где нужно - подлатали, обработали от сырости. А чтобы дожди не разрушали стены, покрыли специальным составом, который отталкивает воду.

"На внутреннем углу дома были очень большие повреждения кирпичной кладки. Их полностью восстановили. После этого обработали от тех грибков весь кирпич, который был поврежден внешне, а также покрыли гидрофобизирующими составами. Также были повреждены очень сильно плиты нижние балконов и кронштейны балконов", - пояснил Тимур Азизов, начальник отдела управления строительного контроля по Восточному и Северо-Восточному административному округу.

Балконы, входные группы и архитектурные украшения - всё привели в порядок. Особое внимание уделили цоколю. Старую штукатурку сняли, нанесли защиту от грибка и заново оштукатурили. На крыше сделали новое оцинкованное покрытие, местами заменили стропила и обрешётку. Подъезды и подвал тоже не остались в стороне - заменили часть коммуникаций. На фасаде вернули к жизни цветочницы. Но оказалось, что у дома есть свои архитектурные загадки.

К дому на Комсомольском проспекте также подобрали особый подход - привели в порядок фасад и крышу, подвал и внутренние коммуникации.

"Кроме этого, были выполнены работы по ремонту электроснабжения, ХВС, ГВС, канализации, разводящие магистрали, циомагистрали. Архитектурные элементы находились не в очень хорошем состоянии, нужно было восстановить эту красоту, которая была задумана здесь", - рассказал Николай Котовый, ведущий инженер технического надзора.

А вот на проспекте 40-летия Октября главной проблемой оказалась крыша. Чердак раньше был практически гнилой, рассыпался, протекал, доски пола прогинались. На чердаке обновили деревянный каркас и поставили металлическую крышу, обработали специальными составами, которые предотвращают возникновение пожара.

Работы ещё продолжаются. Сейчас финальный этап: сначала сделают пароизоляцию, а потом утеплят чердачное перекрытие. Затем приведут в порядок вентиляционные шахты - их оштукатурят и покрасят. А местные жители очень ждут окончания ремонта.

Всё это часть огромной московской программы капремонта. В неё включено более 30 тысяч домов, 420 тысяч инженерных систем и больше 117 тысяч лифтов.