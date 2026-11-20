Императорская музыка, тайный брак и Сергей Рахманинов! В Петровском путевом дворце показали новую иммерсивную программу - и это "Больше, чем концерт".

Никакой сцены! Гости переходят из одного зала в другой, каждый раз открывая новое пространство и становясь свидетелями самых разных событий - действие разворачивается прямо перед ними.

И всё это в сопровождении камерной музыки - в прекрасном исполнении. А декорациями стали сами стены старинного дворца. К ним у организаторов - отношение особенно трепетное.

"Ну вот вы видите это величие: к этим стенам нельзя прикоснуться, не может быть нарушена ни одна деталь, ни в каком малейшем аспекте, начиная от пола и заканчивая потолком и стенами. Всё требует самого бережного отношения. И, понимая это, мы уже разработали концепцию для иммерсивных постановок, больших", - отметил Илья Бачурин, гендиректор Москонцерта.