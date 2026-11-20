Роман Товстик обнародовал видео, в котором прокомментировал обвинения бывшей супруги Елены. Он уличил ее во лжи.

Для начала он объяснил, что ушел от жены не потому, что влюбился в супругу известного ведущего Дмитрия Диброва Полину. Роман дал понять, что брак с Еленой претерпел много проблем и кризисов, причем их инициатором была именно жена бизнесмена. Точкой невозврата стала ее интрижка, в результате которой Елена лишилась и квартиры и крупной суммы денег.

"Я всеми силами молчал. Но Елена сама пошла в суд и, подав в суд на другого человека, фактически опубликовала причину нашего развода. На сайте Мосгорсуда все есть. Одна из причин… Их намного больше. Таких ситуаций была не одна. Я очень много раз прощал, но больше не мог", - заявил Товстик.

Он подчеркнул, что у Елены есть элитная недвижимость за границей, в частности, шикарный пентхаус на Кипре и квартира в Турции, а также особняк в России. Кроме того, Роман сообщил, что Елена находится на ежемесячном содержании. "Так что не надо врать, Лен, пожалуйста", - попросил экс-супругу бизнесмен.

Рассказал Товстик и про бизнес, который он, по словам Елены, построил благодаря ей и имиджу их семьи. "Да ни копейки она не вложила. А можно честно скажу: она ни копейки не вложила никуда", - отрезал Роман.

Не оставил он без внимания и обвинения Елены в том, что якобы отобрал у нее детей. Роман отметил, что их младшие наследники до сих пор с ней. А вот старшие сами приняли решение жить с отцом. "Твои дети? Дети наши. Артем с Аней ушли сами, и ты не имеешь права так говорить… Алиса тоже приняла такое решение самостоятельно. Дичайшая ложь, что я настраивал Алису. Я ее не видел 2,5 месяца, так как она жила с тобой на Кипре", - сообщил Товстик.

Далее бизнесмен пошел в атаку на экс-супругу. Он выяснил, что Елена якобы создала некий чат, в котором травят их дочь, 16-летнюю Анну. Роман пригрозил, что если это не закончится, он возьмется за это дело. "Это незаконно! Вы что делаете!?" - возмутился мужчина.

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