Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. ВС России за неделю нанесли 2 массированных и 11 групповых ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что целями ударов стали также логистические центры, объекты транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов. Поражены военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

В течение недели поражено 12 сухогрузов. Морские суда доставляли на Украину грузы военного назначения и военную технику. Выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры. В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны за этот период сбили 11 управляемых авиационных бомб, 13 крылатых ракет "Фламинго", восемь ракет большой дальности "Нептун". Также ликвидировано два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 6808 украинских дронов.