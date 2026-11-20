В столице подвели итоги восьмого конкурса грантов для социально ориентированных НКО "Москва - добрый город". Как сообщил сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях, в этом году поступило больше 430 заявок.

Финансовую поддержку получили свыше 80 проектов. Среди инициатив - помощь детям и взрослым с синдромом Дауна, поддержка людей с ментальными особенностями - для подростков организуют творческие и кулинарные мастер-классы, а взрослые смогут выполнять заказы предприятий, развивая трудовые навыки и самостоятельность. К реализации проектов победители приступят уже в следующем году.