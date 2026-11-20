28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Правоохранители уверены, что туристов нет в живых. А в Сети строят самые разные версии произошедшего, активно обсуждаю, что Усольцевы могли сбежать. Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов не верит в смерть близких, он надеется, что его отчим, мама и сестра уехали за границу.

Между тем, стало известно, что следователи намерены повторно опросить всех свидетелей по делу пропажи семьи Усольцевых. Как пояснил криминалист Михаил Игнатов, это даст новую зацепку.

"Процедура повторных опросов производится очень часто. Потому что следствие, допустим, на момент беседы со свидетелями могло не располагать определенной информацией. Следствие вправе вызывать повторно, а то и трижды некоторых допрашиваемых и задавать уже конкретные вопросы", — рассказал Игнатов в беседе с "АиФ".

По словам специалиста, повторные опросы могут выявить новые обстоятельства и помочь установить, что произошло 28 сентября 2025 года с Сергеем, Ириной, пятилетней Ариной и собачкой Ладой.

В соцсетях активно обсуждалась возможность применения гипноза в отношении опрашиваемых в ходе следственных действий. Игнатов опроверг это и подчеркнул, что такие методы не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом.