Московская школа №1518 отмечает 90-летие, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, здание было построено по проекту архитектора Аркадия Аркина на 1-й Мещанской улице - ныне проспекте Мира, 87. В 1943-м здесь располагалась Московская объединенная школа Военно-морского флота. И к 50-летию МОШ ВМФ на фасаде школы установили мемориальную доску.

В настоящее время в школе получают образование свыше 1,8 тысячи учеников, которые становятся победителями и призерами олимпиад.

Подробности - в посте главы города.