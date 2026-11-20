"Опасные связи" - в новом прочтении? Накануне вечером кот сорвал овации в театре Моссовета, неожиданно выйдя на сцену.

Рыжий появился из-за декораций во время страстного монолога актрисы. Та не сразу заметила нового актёра. Зато он тут же завладел вниманием зрителей - те следили уже не за действием, а за котом, который в свою очередь спокойно изучал зал.

Посидев немного, он, сладко потянувшись, решил переместиться на авансцену. Но триумф был недолгим - кота всё же удалили из действия, конечно, под аплодисменты.