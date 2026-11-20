Масштабный блэкаут в Одессе на юге Украины. Ситуация в городе очень сложная, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Информацию подтвердили в компании "ДТЭК". По ее данным, в результате ракетного удара произошло отключение электроэнергии в Одесском районе.

Без электроснабжения остались объекты критической инфраструктуры. Под Одессой обесточены две крупные электроподстанции. Как сообщается, в городе нет воды, остановились трамваи и троллейбусы.

О сложной ситуации в энергетике Украины "Укрэнерго" сообщала и ранее. По данным компании, из-за повреждений, вызванных ночными взрывами, обесточены потребители в Киеве и семи областях Украины. В некоторых регионах начались аварийные отключения света, передает ТАСС.