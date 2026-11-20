Признанная иноагентом и внесенная в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, Татьяна Лазарева* покинула Россию еще до начала спецоперации. Сейчас юмористка активно выступает против властей родной страны.

Звезда телеканала СТС около 10 лет назад купила домик в Испании. Лазарева* поселилась у моря. Хоть жизнь в целом у Татьяны* и удалась, к 60 годам она может похвастаться, что является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ", видно, что тоска по выброшенной на ветер карьере, ее гнетет.

Еще 15 лет назад Лазарева* была востребована на отечественном ТВ. Ее шоу обожал народ, она была лицом телеканала. Сейчас же ведущая лишь изредка дает интервью и пытается снимать видео для своего блога.

Поговаривают, что на этом фоне давняя болезнь звезды обострилась. Давно ходили слухи, что артистка крепко пьет. На свежих кадрах в соцсети Лазарева* очень плохо выглядит, она сильно постарела, лицо покрылось глубокими морщинами, под глазами — мешки.

В недавнем интервью журналисту Станиславу Кучеру (признан в России иноагентом) юмористка честно рассказала, что стала пить высокоградусные напитки. Во многом на развитие пагубного пристрастия повлияло окружение Татьяны*.

"В Испании жить и не пить эти прекрасные вина, или во Франции и Европе… Мне все любопытно, я обожаю пробовать и крепкие напитки и коктейли! Господи, у меня есть друзья-бармены — ты пьешь и думаешь "это же можно много выпить, вкусно!" — заявила юмористка.

По словам Лазаревой*, в прошлом она не придавала значения регулярному употреблению алкоголя, поскольку крепкие напитки помогали ей "забыться". И это при том, что среди ее знакомых были люди, которые "спились и умерли". Сейчас, как утверждает ведущая, она осознала, что спиртное не избавляет от депрессии, а лишь усиливает подавленное состояние. Тем не менее полностью отказываться от выпивки она не может. Разговоры о собственной алкогольной зависимости Лазарева* категорически отвергает.

*Татьяна Лазарева внесена в реестр иностранных агентов Минюста РФ 22 июля 2022 года. 19 июня 2024 года Татьяна Лазарева внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, причастных к терроризму и экстремизму.