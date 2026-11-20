В Европе новый виток антироссийской истерии. Правительство Эстонии сегодня приняло решение закрыть с первого декабря все автомобильные пункты пропуска на границе с нашей страной. Пока на полгода. Но многие семьи по обе стороны уже в отчаянии.

Сотни людей, чемоданы, многочасовое ожидание на холоде и страх не успеть пересечь границу. После объявления о закрытии всех погранпереходов между Россией и Эстонией, на пунктах пропуска образовались огромные очереди. Люди торопятся попасть к родным, пока такая возможность еще есть.

Ограничения, предварительно, введут на полгода. Для тысяч людей это означает, что привычные поездки к родственникам и друзьям станут практически невозможными. Те, кто годами жил на две страны, вынуждены искать обходные маршруты. А это дополнительные расходы, время и визовые ограничения. Многие не сдерживают слез.

Некоторые уже понимают: если поездки сильно подорожают, от них придётся отказаться совсем. Для пенсионеров и семей с родственниками по обе стороны границы это особенно тяжелый удар. О негативных последствиях такого решения властей говорит и мэр Нарвы, который узнал о закрытии границы из СМИ.

Потери грозят и транспортной отрасли. Перевозчикам придется менять маршруты, искать новые логистические решения - а это всегда дополнительные расходы. Пострадает и туристический поток: меньше гостей — меньше заказов у гостиниц, кафе, и магазинов.

Власти Эстонии обещают оценить социально-экономические последствия и рассмотреть меры поддержки. А через полгода - вернуться к вопросу об открытии границы. Но для тех, кто сейчас провожает родных и не знает, когда увидит их снова, даже шесть месяцев — слишком долгий срок.