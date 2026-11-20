В Сети разгорается шумиха вокруг Оксаны Акиньшиной. Не осталась в стороне и ее коллега, актриса Катерина Шпица.

Все началось с того, что несколько дней назад участники массовки обвинили Оксану Акиньшину, которая решила не засиживаться в декрете после рождения ребенка от Данилы Козловского, в грубости. По словам очевидцев, актриса якобы "отвратительно и неуважительно" вела себя на площадке.

"Меня попросили родители детей рассказать о том, как омерзительно и неуважительно Оксана ведет себя на площадке. Она орет, вылетает из кабинета, расталкивает детей. Оксана вообще не здоровается. Ее истерики по поводу и без… Потом она подбежала ко второму режиссеру и людям, которые снимали своих детей, и стала кричать на всех", - приводит слова одной из участниц конфликта "КП".

Не оставила скандал без внимания актриса Катерина Шпица. Она попыталась оправдать Оксану Акиньшину. Для начала актриса объяснила, что есть объективные причины для недовольства. "Во время работы артист — оголенный нерв. Актер себя чувствует как зверушка в зоопарке, к тому же, иногда просто нельзя снимать то, что происходит. Но артисты массовки часто пренебрегают этим правилом, находясь на смене. Оксана сделала замечание… Не надо демонизировать Оксану голословно", - призвала Шпица.

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