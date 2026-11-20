Украинский лидер Владимир Зеленский изложил свои требования по гарантиям безопасности. Выступая в эфире местного телевидения, глава киевского режима заявил о необходимости включить американские и европейские войска, а также военные базы США в гарантии безопасности для Украины.

Речь идет о гарантиях, которые сейчас обсуждаются как альтернатива членству в НАТО. Зеленский припомнил 5 статью договора НАТО. Он утверждает, что согласно этой статье на украинской территории будут находиться вооруженные силы партнеров. В Киеве были бы рады, если бы на Украине были американские базы, как на Ближнем Востоке. Они ведь тоже не в НАТО – отметил глава киевского режима.

Ранее зять и спецпосланник американского президента Джаред Кушнер назвал гарантии по образцу пятой статьи НАТО чрезвычайно серьезным шагом. Кроме того, она вовсе не обязывает каждую страну альянса автоматически отправлять свои войска на войну. Вдобавок статья 17 конституции Украины запрещает размещение иностранных военных баз на территории страны. А статья 157 запрещает менять основной закон во время военного положения.