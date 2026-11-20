Правительство Эстонии решило закрыть с 1 декабря контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом объявил в пятницу, 20 ноября, премьер-министр прибалтийской республики Кристен Михал.

Как заявил политик, которого цитирует Postimees, через полгода эстонские власти повторно оценят ситуацию на границе и соседних регионах, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро с учетом планов закрытия границы призвал эстонцев, находящихся на территории России, как можно скорее вернуться домой. Глава МВД заявил, что "после вступления ограничений в силу обратный путь может стать значительно длиннее".

На этом фоне начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предупредил, что после первого декабря нагрузка на латвийские контрольно-пропускные пункты может резко возрасти, поскольку "те, кто передвигался на транспорте, будут пытаться ехать в направлении Латвии". При этом Пуятс убежден, что Латвия не закроет границу по примеру Эстонии.

Новые антироссийские шаги соседних стран прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она предупредила, что наша страна предпримет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов. Действия Эстонии чиновница охарактеризовала как готовность "себя полностью законопатить" по образцу железного занавеса, который в свое время опустили под предлогом "угрозы с Востока", сообщает ТАСС.