Предложение президента России Владимира Путина европейским политикам прибыть в Москву для обсуждения вопросов безопасности вызвало серьезные разногласия в Старом Свете.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в социальных сетях, что "для обсуждения нет ничего нового", поэтому и ехать в Москву европейцам нет причин.

Против такой поездки выступил и Лондон. Как заявил британский премьер Энди Бернэм, Великобритания вместе со своими союзниками готова "вступить в серьезные дискуссии по вопросам европейской безопасности", но "только после того, как будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией".

Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус полагает, что не следует отклонять приглашение российского лидера. Как пишет Spiegel, германский политик считает отказ от такой возможности "неверным сигналом" и напоминает, что "лишь тот, кто говорит, способен достичь результата".

Конкретные фамилии приглашенных в Москву европейцев пока остаются тайной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Александру Юнашеву, что до появления какой-либо ясности Кремль не хочет публично вдаваться в подробности. Политик подтвердил, что "есть определенные контакты". При этом четких сроков визита европейских политиков в Москву пока нет.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что наша страна пока только ожидает ответа на приглашение, переданное "евротройке" (Великобритания, Франция, ФРГ), но если оно будет принято — Москва "подготовка будет проведена максимально форсированно и качественно". Дипломат уточнил, что переданное европейцам приглашение отнюдь не означает "подключение указанной группы к так называемому трехстороннему формату" переговоров по украинскому урегулированию.