Сегодня мэр Москвы Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. В мессенджере Макс глава города отметил, что за последние полтора десятка лет комплекс совершил колоссальный рывок вперед, став одним из символов обновляющейся столицы.

Сегодня 70 процентов всех поездок в мегаполисе приходится на современный, комфортный и надежный городской транспорт. Это результат масштабной работы 220-тысячного коллектива, речь и о мастерах с огромным опытом, и о тех, кто только начинает свой профессиональный путь после колледжа или университета.

Также мэр подчеркнул, что особого уважения заслуживают потомственные машинисты, водители и другие специалисты городского транспорта. Они хранят традиции профессии, передают накопленные знания и опыт молодым коллегам.