Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам открыто признала, что намерена саботировать любые договоренности, учитывающие интересы Москвы. Выбор Каи Каллас на роль переговорщика от Европы приведет к срыву мирных инициатив, убеждена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила во время брифинга: Россия неоднократно заявляла, что открыта к контактам со всеми, кто может внести конструктивный вклад в процесс урегулирования конфликта на Украине. Дипломат подчеркнула, что в руководстве ЕС пока такого не наблюдается.

По словам Захаровой, выбор такого переговорщика с Россией наглядно демонстрирует, каких результатов рассчитывают добиться в Брюсселе. ЕС хочет увидеть уступки со стороны России и сорвать любые мирные инициативы.