В Москве завершился набор в группы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отмечается, в группы вошли порядка 20 тысяч учеников. Московские школьники будут готовиться к олимпиадам в ведущих вузах страны.

"Московские школьники продолжают демонстрировать выдающиеся результаты на интеллектуальных соревнованиях. В прошлом году в финале всероссийской олимпиады наша сборная завоевала рекордные 1972 диплома, победителями и призерами стали ученики 275 столичных школ. Мы поддерживаем ребят в их стремлении добиваться успеха. В этом году участниками наших сборных стали почти 20 тысяч юных москвичей, которые уже приступили к занятиям. К соревнованиям учеников будут готовить специалисты — тренеры сборных, методисты Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки, а также преподаватели ведущих вузов страны, среди которых — МГУ, МФТИ и РУДН. Часть практикумов пройдет на базе университетов, где школьники смогут проводить свои исследования под руководством ученых", — рассказала Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что москвичи взяли пять медалей на международной географической олимпиаде. Всего в составе сборной России было шесть человек, Москву представляли пятеро из них.

Кроме того, московские школьники получили награды на экологической олимпиаде. Состязание проходило в "Сириусе".