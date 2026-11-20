После атак укронацистов на Крымский мост повреждена основная балка пролета арочного моста. Об этом рассказал в пятницу, 20 ноября, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, рассматриваются два варианта восстановления Крымского моста, причем все необходимые работы уже ведутся и "мы двигаемся сразу параллельно двумя вариантами восстановления".

Точные сроки восстановления будут понятны после выдачи инженерных проектных решений, цитирует Хуснуллина ТАСС.

С учетом ремонта моста организованы альтернативные способы перемещения людей и грузов. Так, из Севастополя в Керчь с заездом в Симферополь пустили автобусы — они ходят по расписанию электричек соответствующего маршрута.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что обсуждал с Советом безопасности возможное прекращение огня в ряде сфер, но после ударов по Крымскому мосту "договариваться не будем". Американский коллега Дональд Трамп рассказал журналистам, что понимает реакцию президента России и его чувства.

Тем временем постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от Запада объяснений относительно его роли в атаках киевского режима на Крымский мост. Как стало известно, ВСУ задействовали нидерландские крылатые ракеты-дроны Ruta. Дипломат заявил, что Москва ждет от Гааги разъяснений и хочет знать, означает ли случившееся открытое вступление Нидерландов в украинский конфликта.