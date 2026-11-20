Баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года. Спортсмен свел счеты с жизнью в подъезде жилого дома в Москве. Перед трагедией Янис и Анна подали на развод.

За несколько минут до рокового решения Тимма пытался дозвониться до жены. Но певица отмечала день рождения и трубку не брала. После смерти баскетболиста на артистку обрушился шквал хейта, многие винили Анну в произошедшем. Седокова с нервным срывом месяц пролежала в клинике.

С момента трагедии прошло уже почти два года. Анна оправилась от пережитого потрясения. Но семья Яниса теперь требует с певицы наследство баскетболиста. Родные Тиммы уверены, что Седокова присвоила часть его имущества.

Как сообщила в беседе с корреспондентом NEWS.ru адвокат спортсмена Маргарита Гаврилова, на счетах Анны Седоковой и покойного Яниса Тиммы на момент его смерти осталось 63 миллиона рублей, это выяснилось в ходе судебного процесса о разделе совместно нажитого имущества.

"Помимо недвижимого имущества. Это вот на сегодняшний день данные, да, которые предоставляли", — отметила Гаврилова.

При этом проверка активов Тиммы и Седоковой продолжается. В суд пока поступили не все ответы по счетам. Специалисты проверят сведения о движении средств в ключевые даты: момент подачи заявления о разводе и в день смерти Тиммы.