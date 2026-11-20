"Если честно между нами, Крым - это же Украина, а все, что находится на территории Украины, - это украинское. А мы со своим делаем то, что захотим", - это наглое заявление главарь режима делает после встречи "коалиции желающих". То есть наверняка с их же одобрения. Да и нидерландская компания-производитель ракет-дронов, которыми ВСУ били по Крымскому мосту, уже признала свое участие. Накануне и местные СМИ сообщали о том, что еще три года назад их специалисты проводили испытания ударных БПЛА недалеко от Харькова, причем направляли их в сторону Воронежа.

Ответ России будет гораздо более болезненным, чем то, что сделал киевский режим, уже предупредил Владимир Путин. А в нашем МИДе подчеркнули - Минобороны подобные действия фиксируют и учитывают в военном планировании.

Все это, конечно, попытка показать, что Украина еще способна повоевать. Впрочем, учитывая то, как долго плакался Зеленский о выключенных "Старлинках", дело тут не только в этом: "Эта ракета летит низко и повторяет рельеф местности, чтобы оставаться вне зоны действия радаров. Для этого не требуется связь с американскими спутниками".

Западные аналитики не исключают – это мог быть конкретный укол США. Мол, справимся и без вас. Президент Финляндии Александр Стубб явно нервничает после разговора с Трампом. Тот не стал медлить и набрал его еще в самолете из Шэньчжэня. По данным Telegraph, беседа вышла тяжелой. Западные аналитики читают язык тела Александра Стубба, который во время пресс-конференции постоянно пил воду и нелепо смеялся: "Его тело сигнализирует о стрессе и внутреннем конфликте, объявляя, что ему сказал Трамп. "Война должна закончиться, чтобы деньги можно было потратить на что-то другое" и "Прекратить оказывать поддержку".

Конечно, ведь, российский лидер своим предложением приехать европейцам в Москву для разговора поставил русофобов в тупик.

"Представить себе, что в Москву отправится большая европейская делегация, в которую входят пять европейских лидеров, председатели Еврокомиссии, Евросовета и генсек НАТО, мне пока сложно. Пока все будет идти в форме закулисной дипломатии. А затем, возможно, в Москву отправятся два или три человека. Но пока говорить об этом слишком рано", - сказал Стубб.

Рано для чего? Немецкий канцлер не скрывает: "Мы активно работаем ради достижения мира - мы по-прежнему стоим на стороне Украины. В следующем году и, если потребуется, в последующие годы мы будем предоставлять Киеву необходимую военную и финансовую помощь".

Еврокомиссия уже выделила Украине еще 8 миллиардов евро. По итогам берлинской встречи так называемой "коалиции желающих" уже объявили о том, что Киев и в следующем году получит 90 миллиардов кредита от ЕС и 70 миллиардов от союзников по НАТО. Зеленский успел размечтаться об американских военных базах на Украине и о некоем вступлении в альянс, хотя бы номинальном. В России, конечно, это не допустят.

Западные медиа, анализируя саммит в Шэньчжэне, констатируют печальные итоги для Европы после заявления Владимира Путина о том, что архитекторам киевского режима лучше соглашаться с теми компромиссами, которые Россия предлагает сейчас, чем потом столкнуться с реалиями, с которыми все равно придется согласиться.

"Это показатель того, насколько несостоятельна Европа и экономически, так и в военном плане. Мы не можем защитить себя, и именно поэтому у России есть рычаг давления. Если мы отправим свои европейские войска, то когда гробы с телами начнут возвращаться домой, мы окажемся в очень невыгодном положении", - заявил Шон Бейли, член Палаты лордов от Консервативной партии.

Тем более, что саммит в Шэньчжэне показал: с Россией лучше дружить.

"Эта поездка – огромная победа! Они говорили об усилиях по денуклеаризации с двумя ядерными державами. На саммите с Россией и Китаем мы договорились увеличить добычу энергоресурсов, - цены на заправках снизятся. Я распечатала статью CNN: "Цены на бензин: самое большое падение за 3 недели с 2008 года". И это CNN", - говорит Кэролайн Ливитт, политический советник Белого Дома.

И как после такого можно усомниться в дружбе, задаются вопросом американские журналисты. Глава Белого дома готовится поделиться впечатлениями на ближайшей пресс-конференции, уже назвал "исторической".