Сотни людей, чемоданы, многочасовое ожидание на холоде и страх не успеть пересечь границу. После объявления о закрытии всех погранпереходов между Россией и Эстонией на пунктах пропуска образовались огромные очереди. Люди торопятся попасть к родным, пока такая возможность еще есть. Возмущаются: времени на подготовку дали слишком мало, всех поставили перед фактом. Некоторые готовы были продать жилье в Нарве и переехать в Россию. Открыто говорить об этом многие боятся - опасаются последствий на эстонской стороне. Границы закроют в 7 утра 1 декабря.

Закрытие переходов ударит и по приграничной экономике Эстонии . Представители народа сето требуют от властей компенсаций: опасаются потери заработка и оттока населения. Еще одна петиция призывает сохранить сухопутные границы Европы и России открытыми и не разлучать людей. Для грузоперевозчиков это, по оценке отрасли, не станет проблемой. Логистику уже давно пришлось перестроить.

Мэр Нарвы публично раскритиковал решение закрыть границы и заявил, что отправил запрос в МВД: "Несмотря на решение правительства закрыть границу без исключений, мы будем дальше писать обращения для организации гуманитарных коридоров для жителей Нарвы, потому что нереально закрыть границу полностью. Наши люди, которые ходят в Россию к родственникам, никакой опасности для государства не представляют".

Президент Эстонии Юлле Мадизе отметила: прежде чем принимать решение, нужно было тщательно просчитать последствия: "Надеюсь, что будет подготовлен анализ экономических, гуманитарных, дипломатических последствий этого решения. Также последствия в сфере безопасности. Что я смогу с ним ознакомиться и что на основе этого анализа будет принято решение".

Через полгода правительство Эстонии обещает оценить ситуацию и решить, сохранять ли ограничения. Но для тех, кто сейчас прощается на границе, эти месяцы - не время для анализа, а время без встреч с близкими.