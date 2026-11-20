Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Самвела Мкртчяна новым послом в России.

Другим президентским указом нынешний диппредставитель Армении Гурген Арсенян отозван с занимаемой должности.

Как уточняет ТАСС, Самвелу Мкртчяну 67 лет. Прежде он занимал пост посла Армении в нескольких европейских странах, а также представлял свою страну в НАТО в 2004-2010 годах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Россия и Армения столетиями были соседями и братскими странами. Политик заверил в заинтересованности Москвы в дальнейшем сотрудничестве с Ереваном, поскольку "дел много, и отношения будут продолжать развиваться".

При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя приостановку права голоса Армении в ОДКБ за неуплату взносов, подчеркивал, что "дверь мы не захлопываем".