Банк России представил проект документа, предусматривающего изменение границ тарифного коридора при обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Так называют диапазон значений для базовой ставки при расчете стоимости полиса. Границы диапазона устанавливает Центробанк, но внутри этого коридора страховые компании сами выбирают конкретное значение базовой ставки для каждого клиента.

Регулятор по сути выступает за упразднение минимального предела базового тарифа по ОСАГО: нижнюю границу тарифного коридора предлагается опустить до символического 1 рубля. В то же время предлагается повысить верхнюю планку. Для легковых автомобилей граждан, мотоциклов, тракторов и спецтехники повышение может составить 20%.

Как заявили в Российском союзе автостраховщиков РИА Новости, с точки зрения профессионального сообщества это правильный шаг для еще большей индивидуализации страховых тарифов по ОСАГО. Это может вызвать усиление конкуренции между страховщиками за безаварийных клиентов с хорошей страховой историей и минимальным риском — а значит, у хороших водителей увеличатся шансы застраховаться по пониженному тарифу.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует ТАСС, подтвердил, что стоимость ОСАГО для безаварийных автомобилистов снизится при понижении нижней границы тарифного коридора до 1 рубля. Парламентарий подчеркнул, что "это такой стимул для людей ездить безаварийно, более внимательным быть на дорогах, и в принципе, это справедливо".