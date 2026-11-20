Яниса Тиммы нет в живых уже около двух лет, но скандалы между Анной Седоковой и родственниками баскетболиста не утихают. Семья спортсмена пытается получить сведения об имуществе, которым Янис владел при жизни, и которые могло достаться его последней жене.

После очередного заседания адвокат родителей Тиммы Маргарита Гаврилова пообщалась с журналистами. Она сообщила, что мама баскетболиста очень плохо себя чувствует.

"Никого ближе Яниса у его мамы не было. Она живет одна, у нее нет мужа и других детей, кроме Лелды, которая живет отдельно. С Янисом у матери была кармическая связь, они жили одним сердцем. Я каждый день нахожусь с ней на связи. Эта женщина буквально умирает", — огорошила Гаврилова.

По ее словам, сейчас "дело не в какой-то абстрактной справедливости". Семье Тиммы якобы не нужны деньги, но это, по их мнению, единственное наказание, которое можно применить к человеку, который "во главу угла поставил финансы".

"Логика простая. Мы цивилизованные люди, не варвары, поэтому не можем прибегать к каким-то страшным способам возмездия. Я никого никогда не призывала и не буду призывать к этому. Но если мы выиграем этот процесс для Анны Владимировны Седоковой, это станет для нее серьезным ударом. А для матери Яниса — возможностью обрести покой и успокоить свое сердце", — подчеркнула адвокат.

Также Гаврилова рассказала, что из Росреестра получен ответ об отсутствии данных об Анне Седоковой. Юрист возмущена такой "отпиской" из ведомства. Адвокат считает это "загадочным".

"Но мы своего добьемся. Все равно получим эту информацию, все сопоставим, и регистрационные дела, которые пока не удалось открыть, станут доступны. Дорогу осилит идущий, все будет", — заверила Гаврилова в беседе со "СтарХитом".