Министерство юстиции России расширило перечень иностранных агентов. В соответствующий реестр включены пять физических и три юридических лица.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, статус иноагентов получили журналист Сергей Панов*, блогер Сергей Матвеев* ("Иоганн Себастьян"), Максим Максименко*, философ Марина Быкова* и журналистка Елена Барышева*.

Кроме того, иностранными агентами признаны информационно-аналитический ресурс "Красный темник (Александр Сафронов)*", новостной канал "Бюро"*, а также проект "Перезагрузка 2026"*.

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко предупредил, что лица, признанные иностранными агентами и заочно получившие сроки по решениям российских судов, в случае возвращения в нашу страну из-за границы вынуждены будут отбывать назначенное наказание.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозировал, что, судя по всему, в ближайшем будущем ряды возвращающихся в Россию пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Однако они могут не рассчитывать на горячий прием: "Правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан".

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр