В Соединенных Штатах обсуждают сценарий мирного урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий отказ киевского режима от притязаний на Донбасс в обмен на членство в НАТО.

Как пишет The Wall Street Journal, такой вариант держат на вооружении американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, недавно в очередной раз посетившие Москву. Затем эмиссары Вашингтона отправились в Дублин, где изложили указанную инициативу европейским политикам и главарю киевского режима Владимиру Зеленскому.

У данного сценария есть нюансы. В первом случае Украина должна будет согласиться на полную передачу Донбасса России, включая оставшиеся под контролем укронацистов части территории. Второй вариант предполагает заморозку конфликта по реальной линии фронта — соответственно, часть Донбасса останется под контролем ВСУ, при этом США и, вероятно, кто-то из европейцев предоставит Украине гарантии безопасности.

Внеблоковый статус Украины является одним из требований России по урегулированию конфликта. Именно расширение НАТО на восток с приближением военной машины альянса вплотную к российским границам стало одной из причин начала специальной операции.

При этом Москва не раз подчеркивала, что не собирается обсуждать вопрос принадлежности Донбасса и Новороссии: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область являются частью России, что закреплено в Конституции нашего государства.

Помощник главы государства Владимир Мединский, руководивший российской делегацией на трехсторонних переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию, заверил, что каждая пядь российской земли будет возвращена России так или иначе.