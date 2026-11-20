С 2018 года в Москве обновление подъездов вошло в список обязательных работ при проведении капитального ремонта домов. Что нужно для того, чтобы подъезд заиграл новыми красками и могут ли сами жители выбирать цвета и дизайн, корреспонденту "Мосинформ" рассказал заместитель начальника Управления информационных технологий Фонда капремонта Москвы Владимир Мирошниченко.

В 2026 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда обновят более 770 подъездов. Больше всего подъездов отремонтируют в Центральном (185), Северном (136) и Восточном (131) административных округах. За период с 2022 по 2026 год будет обновлено почти 7 400 подъездов жилых многоквартирных домов Москвы.

"Ремонт подъездов в целом по России входит в дополнительный список работ при капремонте. Но в Москве, начиная с 2018 года, он включен в список основных, как и ремонт систем дымоудаления, пожарного водопровода, внутреннего водостока, а также замена мусоропроводов, - рассказал Владимир Мирошниченко. - Дома, а вместе с ними и подъезды, попадают в программу капитального ремонта в зависимости от того, когда они были сданы в эксплуатацию, а также на основании оценки специалистами их технических характеристик и общего состояния здания".

Капремонт подъезда предполагает не только перекраску стен и потолков, но и восстановление напольного покрытия, лестниц и поручней, установку новых входных дверей и почтовых ящиков, подробнее о регламенте капремонта и участии в нем жителей дома можно прочитать на сайте Региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах Москвы.

"У нас есть стандартные варианты цветовых сочетаний, а также утвержденные требования к материалам и технологиям по качеству, безопасности и долговечности, - отметил Владимир Мирошниченко. - Стены обычно красим моющейся невыгораемой краской. Она хорошо переносит влажность, а после уборки на ней не остается разводов. Однако жители дома могут сами выбрать дизайн элементов и цвета будущей отделки подъездов".

До начала капремонт ФКР предоставляет собственникам список обязательных работ, которые планируется провести в доме. Ознакомиться с ним можно на портале Фонда капитального ремонта Москвы. Далее жители проводят общедомовое собрание, где окончательно утверждают перечень и нюансы запланированных работ. С 2020 года такие голосования можно проводить онлайн на платформе "Электронный дом". После этого специалисты приступают непосредственно к работам.

Так, жители дома на Кутузовском проспекте, 35 во время капремонта подъезда попросили сохранить исторические деревянные поручни, которые были установлены при строительстве в 1940 году. Специалисты эту просьбу выполнили: в тех местах, где поручни были повреждены, их восстановили, после чего покрасили их в тот оттенок, который был изначально. Благодаря реализации столичной программы капитального ремонта меняется не только состояние и внешний облик домов, но и отношение жителей к своим домам. К примеру, для жителей исторического особняка на Маросейке (ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1) черный вход теперь - предмет особой гордости. Прямо при входе в подъезд располагается пейзаж из мозаики, дизайн, которой был разработан жителями при помощи искусственного интеллекта. Идея украсить подъезд в таком стиле у жителей появилась именно в период реставрации и капитального ремонта этого дома.