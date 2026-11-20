Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Хованский рассказал "Вечерней Москве" о любимых местах в столице.

По словам артиста, театр "Современник" - сердце Чистопрудного бульвара с 71-летней историей и мхатовскими корнями. И для артистов их сцена - одно из главных и любимых мест в городе.

Хованский рассказал, как в 2025 году в честь юбилейного сезона "Современника" вместе с коллегами по цеху принимал участие в запуске театрального трамвая. И это стало "особенным опытом".

Подобные проекты, уверен актер, помогают людям больше узнавать о любимом городе и его окрестностях.

Как добавил артист, Москву обязательно стоит и пройти пешком, и объехать на транспорте.