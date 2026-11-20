Российские военные в ходе спецоперации нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Как уточняет Минобороны России в "Макс"-канале, поражен логистический центр в Городне Черниговской области, где хранились грузы военного назначения для украинской армии.

Удар был нанесен по теплоэлектроцентрали Слобожанская в Харьковской области, которая питала предприятия военной промышленности Украины.

Кроме того, поражен сухогруз в порту Черноморск Одесской области и локомотив в районе железнодорожной станции Рядовое Днепропетровской области. Этим транспортом укронацисты перевозили военные грузы.

Российский лидер Владимир Путин ранее ответил на попытку западного журналиста обвинить ВС России в агрессии за нанесение ударов возмездия. Глава государства и верховный главнокомандующий напомнил, как бандеровцы бьют по нашим гражданским объектам, а также заверил, что "у нас нет никакого желания продолжать".

Атаки ВСУ на мирное население России западные страны игнорируют, однако громко возмущаются ответными ударами российских бойцов и используют их как предлог для дальнейшего наращивания военной помощи киевскому режиму.