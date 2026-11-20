На таком посту – это отнюдь не личный юбилей. Недаром слова "служба" и "служение" в русском языке – однокоренные. В православной церкви патриарх – первый среди равных. И это совсем не про единоличную власть. Про первенство в служении - Богу, людям и своей стране.

Патриарх Гермоген во время смуты начала 17 века поднял народ на борьбу с польскими оккупантами. Лжедмитрий и продажные московские бояре не раз предлагали Гермогену купить его лояльность. В последнем предложении цена была самой высокой. Жизнь. За отказ выйти к народу и уговорить его подчиняться иностранной власти Гермогена ждала казнь. Но его ответ был однозначен: "Уйдите вы все, польские люди, из Московского государства. А если останетесь - мое благословение: всем стоять и помереть за православную веру".

Грамоту с этими словами зачитал согражданам в Нижнем Новгороде Козьма Минин. Так выстояло русское государство. Но его победы Гермоген уже не увидел. В феврале 1612-го он умер в тюрьме от голода.

Патриарх Тихон – в миру Василий Иванович Беллавин – начал свое патриаршее служение в 1917-м. В стране, раздираемой революцией и гражданской войной, а после нее – в стране победившей безбожной власти – он делал все для сохранения главного. Веры и людей. В разгар голода 1921 года, несмотря на все расхождения с большевиками, он обратился к христианским церквям и народам мира: помочь России. В своем завещании Тихон наказывал всем православным блюсти дело Божие несмотря ни на что. В стране, где церковь была полностью отделена от государства, отделенной от верующего народа церковь себя не чувствовала.

Во время войны на пожертвования верующих была создана целая танковая колонна "Дмитрий Донской". Инициативу патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия тогда поддержал верховный главнокомандующий. В Госбанке был открыт специальный счет. И на нем буквально по копейке собралось 8 миллионов рублей.

На войне вообще атеистов нет. Возможно, в том числе и этой истиной в середине Великой Отечественной руководствовался Иосиф Сталин. В 1943-м он попросил церковных иерархов собрать церковный собор и во второй раз после 1917 года восстановить в стране патриаршество. Однако "оттепель" во взаимоотношениях власти мирской и власти духовной была недолгой. Уже при Хрущеве гонения на церковь начались с новой силой. "Гагарин летал в космос, но Бога не видел", - не уставали повторять советские агитаторы. "Зато Бог видел его", - были уверены верующие.

"Вспоминаю, как вместе с мамой мы подходили к заброшенному храму и молились. Надо было подойти так, чтобы было видно низкое окошечко над землей. Мы знали, что за эти окошечком могила святого Иоанна Кронштадского. Молились озираясь. Потому что периодически подходил милиционер и разгонял верующих. К счастью, нас никто никогда от этого окошечка не прогнал", - так о своем детстве рассказывал в свое время не кто иной, как будущий 16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Для него, как и для всех священников, начавших путь к служению еще в СССР, вопросов о выборе дальнейшей судьбы не было. Потому что тогда это был не выбор. Никаких мирских перспектив выбор богословской стези в официально атеистической стране не давал и дать не мог. Но было другое. Воспитание. Семья. Вся история близких, которая и называется судьбой. Именно поэтому, по мнению патриарха Кирилла, одна из главнейших задач - развитие духовного образования. Храмы, по его словам, построить можно. Но главное – чтобы в эти храмы пошли люди.

В конце восьмидесятых многим верующим показалось, что самое страшное позади. Тысячелетие крещения Руси было не просто отмечено. Впервые – на государственном уровне как общенародный праздник. Начали восстанавливаться храмы. В центре Москвы снова поднялся восстановленный Храм Христа Спасителя. Русская православная церковь за границей и православные верующие внутри нашей страны начали постепенные шаги навстречу. Кстати, в восстановлении церковного единства, которое произошло в 2007-м немалая заслуга будущего патриарха Кирилла. Но оказалось, что страшные испытания совсем не закончены.

В 1991-м страна разлетелась на куски. И вместе с ней государственными границами оказалось разрезано тело единой церкви. Раскол политический моментально повлек за собой и раскол церковный. Донбасс, как отметил позже патриарх Кирилл, встал не только за свою свободу, но и за свою веру.

На подконтрольных киевскому режиму территориях православие уничтожали методично и принципиально. Единая церковь – мощнейшая связь народа. Именно по этой связи били из самой тяжелой артиллерии. Томос, выданный украинским раскольникам, киевский режим посчитал отнюдь не внутрицерковным делом. Отмашкой на самые бесчеловечные проявления преследования веры.

С самого начала украинского конфликта православная церковь встала на единственно возможную сторону. На сторону жертв. Организовывала помощь беженцам, раненым, людям, потерявшим семьи и кров.

"Это, конечно, настоящая заслуга патриарха Кирилла. Который перед нами постаивл задачу 10 лет тому назад, чтобы сделать больницу святителя Алексия одной из лучших московских клиник. Для этого, конечно, необходимо новейшее оборудование, святейший это хорошо понимает. И на протяжении всех этих лет полностью поддерживает и направляет сюда средства, всегда с пониманием относится к запросам больницы", - говорит главврач больницы святителя Алексия Алексей Заров.

Тем, кто потерял самое дорогое, то есть близких, только церковь может дать то, что не под силу никому другому. Успокоение и надежду. Да, де-юре церковь по прежнему отделена от государства. Но де-факто она была и остается вместе с народом. Жила и живет его жизнью. Священники-волонтеры работают в больницах и хосписах. Собирают гуманитарную помощь и отправляют гуманитарные конвои в самые горячие точки. Многие отправились на передовую. Но молитва нужна не только военным. Во всех православных церквях не переставая возносят молитвы о мире. Но этот мир, подчеркивал всегда патриарх Московский и всея Руси, должен быть не любой ценой. Прежде всего он должен быть справедливым.

Любому, избравшему путь веры, просто не будет и быть не может. Об этом известно уже тысячи лет. Но всем вставшим на этот путь, уверен предстоятель Русской православной церкви, надо помнить и другое: "Вы избрали правильный путь. Ни о чем никогда не жалейте. Но по слову Божию взявши плуг – никогда не оглядывайтесь назад".